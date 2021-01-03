NYT: хакерская атака в США могла затронуть 250 госучреждений и компаний

Масштабная хакерская атака, которая произошла в декабре, могла затронуть 250 государственных учреждений и крупных компаний США. Это в несколько раз больше, чем считалось изначально, пишет The New York Times.

Сначала сообщалось, что хакеры атаковали несколько десятков компаний и ведомств. Эти данные изменились после того, как Amazon и Microsoft провели собственные расследования.

Как пишет газета, датчики «раннего предупреждения», которые специалисты по кибербезопасности установили в иностранных сетях, чтобы находить потенциальные угрозы, судя по всему, не сработали в случае с этой атакой. Издание предполагает, что акцент на защите США от вмешательства в выборы, возможно, отвлек внимание на себя от проблем безопасности правительственных сетей. Кроме того, следы взломов обнаружили у себя и частные компании, такие как FireEye и Microsoft.

СМИ и компании по кибербезопасности сообщили об атаке в середине декабря, позднее спецслужбы США подтвердили информацию. The Washington Post утверждает, что за взломом стоят хакеры Cozy Bear, которые, по данным газеты, работают на российские спецслужбы. Министр юстиции США Уильям Барр и госсекретарь Майк Помпео допустили, что за атакой стоит Россия. Президент Дональд Трамп при этом считает, что сообщения о взломе преувеличены СМИ, а Россию упоминают всегда, когда «что-то происходит».

Об атаке — в материале “Ъ” «Дональд Трамп затоптал русский след».