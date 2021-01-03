У кого из депутатов денег больше 20 самых богатых парламентариев Татарстана в Госсовете и Госдуме

В новом составе Госсовета Татарстана, в отличие от прежнего, не оказалось многих крупных бизнесменов и директоров предприятий. В результате 98 избранников республики задекларировали в 2019 году совокупный доход лишь в 2 млрд руб. (хотя прежний состав зарабатывал более 3 млрд руб.). 17 представителей Татарстана в Федеральном собрании заработали 0.3 млрд руб. «Ъ-Казань» рассказывает о депутатах Госсовета и Госумы, чьи семьи задекларировали самый высокий доход.

1. Ирек Салихов – 178,8 млн рублей

Ирек Салихов – 178,8 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Председатель совета директоров АО «Ядран-ойл». В Госсовет Татарстана избирался по Юго-Восточному одномандатному округу (Бавлинский, Бугульминский и Ютазинский районы). Член фракции «Единая Россия», состоит в партии. Член парламентского комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Доход депутата: 177,5 млн руб. (за год увеличился в 3,6 раза — с 49,3 млн руб.)

Доход супруги: 1,3 млн руб. (почти не изменился)

Семейная недвижимость: в России пять земельных участков общей площадью 7,3 тыс. кв. м, жилой дом (226,4 кв. м), две квартиры (76,7 кв. м и 78,6 кв. м), четыре нежилых помещения (общая площадь около 2,5 тыс. кв. м), шесть машиномест.

Автопарк: у депутата – Mercedes Benz V 202 d 4Matic (2016 год), у супруги – Porsche Cayenne Turbo (2012 год).

2. Альфия Когогина — 154,2 млн рублей

Альфия Когогина — 154,2 млн рублей

Законодательный орган: Госдума России

Избиралась в Госдуму по Набережночелнинскому одномандатному округу. Член фракции «Единая Россия». Заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Замужем за гендиректором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.

Доход депутата: 77,6 млн руб. (в сравнении с предыдущим годом увеличился в 6,8 раз — с 11,5 млн руб.)

Доход супруга: 76,5 млн руб. (сократился почти вдвое — с 147,8 млн руб.)

Семейная недвижимость: в России три земельных участка домов отдыха, пансионатов, спа-центров, туристических баз, санаториев (общая площадь — 1,6 тыс. кв. м), два контрольно-пропускных пункта (доля от 374,6 кв. м), четыре квартиры (148,5 кв. м, 383 кв. м, 440 кв. м и 274,3 кв. м), апартамент (469,9 кв. м), кладовая комната (5,7 кв. м), три машиноместа, стояночное место.

Автопарк: Mercedes Benz CLS500 4 Matic, BMW M6, Land Rover Defender

3. Иван Егоров — 127,6 млн рублей

Иван Егоров — 127,6 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Генеральный директор ОАО «Холдинговая компания "Ак барс"». Избирался в Госсовет по списку «Единой Росси». Состоит в партии и ее парламентской фракции. Член комитета по бюджету, налогам и финансам.

Доход депутата: 126,8 млн руб. (за год вырос в 1,8 раз – с 68,8 млн руб.)

Доход супруги: 860 тыс. руб. (почти не изменился)

Семейная недвижимость: в России четыре земельных участка (общая площадь 31,1 тыс. кв. м), три жилых дома (2175,6 кв. м, 233,6 кв. м и 52,2 кв. м), три квартиры (102,4 кв. м, 269 кв. м и 112,7 кв. м), четыре помещения (общая площадь 154,5 кв. м), иное недвижимое имущество.

Транспорт: отсутствует

4. Леонид Барышев — 113,2 млн рублей

Леонид Барышев — 113,2 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Генеральный директор ЗАО «Эссен продакшн АГ». Избирался в Госсовет по Боровецкому одномандатному округу в Набережных Челнах. Член парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам. Сторонник «Единой России». Состоит в депутатской группе «Татарстан – новый век» (ТНВ).

Доход депутата: 70,5 млн руб. (за год вырос в два раза – с 35,8 млн руб.)

Доход супруги: 42,7 млн руб. (вырос в 1,7 раз – с 25 млн руб.)

Семейная недвижимость: В России два земельных участка (общая площадь 2,5 тыс. кв. м), четыре квартиры (126,3 кв. м, 53,5 кв. м, 54,8 кв. м у несовершеннолетнего сына 1/3 доля от 219,1 кв. м), два машиноместа

Автопарк: Mercedes Benz CLS 350 (2005 год), прицеп (2006 год)

5. Илья Вольфсон — 109,5 млн рублей

Илья Вольфсон — 109,5 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Директор ООО «Строительно-монтажное управление 88». Избирался в Госсовет по Пионерскому одномандатному округу в Казани. Член парламентского комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Член фракции «Единая Россия», член партии.

Доход депутата: 109,4 млн руб. (за год сократился в 2,5 раза – с 263,9 млн руб.)

Доход супруги: 100 тыс. руб. (годом ранее – 6 руб. 57 коп.)

Семейная недвижимость: В России 54 земельных участка (общая площадь ­– более 30 тыс. кв. м), три квартиры (179,5 кв. м, 144,1 кв. м и 142,6 кв. м), 45 жилых домов и дач (небольшой площади в диапазоне от 5,3 кв. м до 51,6 кв. м), пять машиномест и кладовка (10,5 кв. м).

Автопарк: Mercedes Benz GLS 35 (2017 год), два прицепа (2007 год и 2008 год)

6. Рустам Халимов — 103,5 млн рублей

Рустам Халимов — 103,5 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Заместитель генерального директора по разработке и добычи нефти и газа ПАО «Татнефть». Избирался по Альметьевскому одномандатному округу. Член партии и фракции «Единая Россия». Член комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Доход депутата: 95,6 млн руб. (за год вырос в 1,9 раз — с 49,8 млн руб.)

Доход супруги: 8 млн руб. (вырос в 12 раз — с 664,7 тыс. руб.)

Семейная недвижимость: в России три земельных участка общей площадью 2,2 тыс. кв. м, три жилых дома (62,8 кв. м, 126,9 кв. м и 653,9 кв. м), квартира (56,4 кв. м)

Автопарк: Mercedes Benz GLE 400 4Matiс (2016 год)

7. Олег Коробченко — 95,3 млн рублей

Олег Коробченко — 95,3 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Генеральный директор ООО «Кориб». Избирался в Госсовет по Электротехническому одномандатному округу в Набережных Челнах. Член парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Председатель татарстанского отделения Партии роста.

Доход депутата: 3 млн руб. (за год вырос в 2,1 раза – с 1,4 млн руб.)

Доход супруги: 92,1 млн руб. (вырос в 1,5 раз – с 61,1 млн руб.)

Семейная недвижимость: В России 49 земельных участков (общая площадь – более 50 тыс. кв. м), два жилых дома (396 кв. м и 71,4 кв. м), четыре квартиры (доли — 80,9 кв. м, 63,8 кв. м, 61,2 кв. м 29,7 кв. м), нежилое помещение (178,6 кв. м), покрытие бетонной площадки (13,2 тыс. кв. м)

Автопарк: грузовой автомобиль Toyota Hilux (2008 год), маломерное судно Silver Shark P39-05TT(2007 год), прицеп к легковому автомобилю (2007 год).

8. Альмир Михеев — 80,1 млн рублей

Альмир Михеев — 80,1 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Директор ООО «ИВЦ «Анатомика». Избирался в Госсовет Татарстана по Прибрежному одномандатному округу в Казани. Член парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам. Председатель татарстанского отделения партии «Справедливая Россия».

Доход депутата: 80,1 млн руб. (в сравнении с предыдущим годом вырос в 1,9 раза – с 41,3 млн руб.)

Недвижимое имущество: В России четыре земельных участка общей площадью 5,4 тыс. кв. м, жилой дом (321 кв. м), 34 нежилых помещения (площадью от 12,9 кв. м до 1,6 тыс. кв. м)

Автопарк: трицикл BRP Can-Am RD Spyder (2010 год), катер Beneteau Antares 6.80 (2011 год), моторлодочный Yamaha (2011 год), снегоход Yamaha RPZ50MP (2014 год)

9. Фарид Мухаметшин — 68,4 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Председатель Государственного совета Татарстана. Возглавлял на выборах список единороссов. Секретарь политсовета татарстанского отделения «Единой России», член парламентской фракции.

Доход депутата: 38,9 млн руб. (за год вырос в 1,9 раз — с 20,7 млн руб.)

Доход супруги: 29,5 млн руб. (вырос в 2,9 раз — с 10,5 млн руб.)

Семейная недвижимость: в России земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, два жилых дома (257,1 кв. м и 308 кв. м), две квартиры (520,8 кв. м и 153,3 кв. м). два стояночных места.

Автопарк: ГАЗ-21 «Волга» (1963 год), М-20 «Победа» (1954 год), мотовездеход Yamaha (2009 год), снегоход Arctic Cat (2002 год)

10. Шамил Ягудин — 60,9 млн рублей

Шамил Ягудин — 60,9 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Генеральный директор АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть». Избирался по Гаязовскому одномандатному округу (Чистопольский, Аксубаевский и Новошешминский районы). Член партии «Единая Россия» и депутатской группы «Татарстан ­– новый век» (ТНВ). Член комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Доход депутата: 50,4 млн руб. (вырос в 1,8 раз — с 27,8 млн руб.)

Доход супруги: 10,5 млн руб. (годом ранее жена не была указана в декларации)

Семейная недвижимость: в России шесть земельных участков общей площадью более 1 тыс. га, три жилых дома (142,5 кв. м, 405 кв. м и 260,7 кв. м), две квартиры (135,7 кв. м и 173,4 кв. м), иное недвижимое имущество общей площадью более 2,1 тыс. кв. м

Автопарк: Lexus LX 570 (2017 год)

11. Дмитрий Самаренкин — 54,6 млн рублей

Дмитрий Самаренкин — 54,6 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Председатель совета директоров ОАО «Казанский жировой комбинат». Избирался в Госсовет по Лаишевскому одномандатному округу. Состоит во фракции «Единой России». Член комитета по бюджету, налогам и финансам.

Доход депутата: 53,2 млн руб. (за год сократился почти вдвое — с 98,4 млн руб.)

Доход супруги: 1,4 млн руб. (вырос в 10 раз — с 140,1 тыс. руб.)

Семейная недвижимость: в России земельный участок (3,7 тыс. кв. м), жилой дом (587,9 кв. м), две квартиры (252 кв. м, 57,9 кв. м), стояночное место

Транспорт: отсутствует

12. Ильшат Ганиев — 54,5 млн рублей

Ильшат Ганиев — 54,5 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Директор ООО «Тепличный комбинат «Майский». Избирался по списку «Единой России». Член партии и фракции единороссов. Член комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Доход депутата: 54,2 млн руб. (за год вырос на 20% — с 45,3 млн руб.)

Доход супруги: 279 тыс. руб. (вырос в 1,5 раза – с 180,6 тыс. руб.)

Семейная недвижимость: в России три земельных участка общей площадью более 2,3 тыс. кв. м, два жилых дома (143,7 кв. м, 371,7 кв. м), квартира (203,9 кв. м)

Автопарк: у супруги Audi A4 (2010 год)

13. Михаил Сыровацкий — 45,8 млн рублей

Михаил Сыровацкий — 45,8 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Генеральный директор АO «Казанский МЭЗ». Избирался по списку «Единой России». Член партии и фракции единороссов. Член комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Доход депутата: 45,8 млн руб. (за год вырос в 3,1 раза — с 14,8 млн руб.)

Недвижимое имущество: у несовершеннолетних детей в России шесть земельных участков общей площадью более 8,9 тыс. кв. м, три жилых дома (146,7 кв. м, 82 кв. м и 452,7 кв. м), три квартиры (50,3 кв. м, 46,7 кв. м и от 172,3 кв. м), гараж (153 кв. м) и иное недвижимое имущество (26,8 кв. м)

Автопарк: в собственности только прицеп МЗСА 821710 (2012 год)

14. Рустам Мухамадеев — 43,8 млн рублей

Рустам Мухамадеев — 43,8 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию ОАО «Татнефть». Избирался в Госсовет по Азнакаевскому одномандатному округу. Член партии «Единая Россия». Член депутатской группы «Татарстан – Новый век» – «Татарстан – Яна гасыр». Состоит в комитете Госсовета по социальной политике.

Доход депутата: 43,6 млн руб. (за год вырос на 18% — с 36,9 млн руб.)

Доход супруги: 168 тыс. руб. (годом ранее – 157 тыс. руб.)

Семейная недвижимость: в России три земельных участка общей площадью почти 3 тыс. кв. м, три жилых дома (368,3 кв. м, 487,9 кв. м и 418 кв. м), четыре квартиры (80,6 кв. м, 57,7 кв. м, 78,5 кв. м и 108,7 кв. м), иное недвижимое имущество (84,4 кв. м)

Транспорт: Land Rover Range Rover (2017 год), прицепы МЗСА (2012 год) и ЛАВ-81016 (2015 год), моторное судно NorthSilver PRO 515 (2015 год)

15. Артур Абдульзянов — 40,9 млн рублей

Артур Абдульзянов — 40,9 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Директор производственного объединения «Зарница». Избирался по Декабристскому одномандатному округу. Руководитель депутатской группы «Татарстан – новый век» (ТНВ). Состоит в «Единой России». Член парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Доход депутата: 38,3 млн руб. (в сравнении с предыдущим годом вырос вдвое — с 19 млн руб.)

Доход супруги: 2,6 млн руб. (вырос в 11 раз — с 236,8 тыс. руб.)

Семейная недвижимость: в России шесть земельных участков общей площадью 11,1 тыс. кв. м, два жилых дома (101,8 кв. м, 200,9 кв. м), дачный дом (72 кв. м), две квартиры (51,4 кв. м и 174,4 кв. м), объект незавершенного строительства (360,5 кв. м), 17 нежилых зданий общей площадью более 27 тыс, кв. м, две стояночных места

Автопарк: у супруги Lexus RX450H (2016 год)

16. Фарид Минигулов — 39,5 млн рублей

Фарид Минигулов — 39,5 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез». Избирался по Зареченскому одномандатному округу. Член депутатской группы «Татарстан – новый век» (ТНВ). Сторонник «Единой России». Член парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам.

Доход депутата: 32,5 млн руб. (за год вырос на 30% — с 25 млн руб.)

Доход супруги: 7 млн руб. (вырос более чем в восемь раз — с 857 тыс. руб.)

Семейная недвижимость: в России два земельных участков общей площадью 2,6 тыс. кв. м, жилой дом (13,5 кв. м), две квартиры (65,5 кв. м и 37,5 кв. м)

Автопарк: BMW 535i xDrive (2013 год), BMW x4 (2016 год)

17. Ринат Шафигуллин — 38,9 млн рублей

Ринат Шафигуллин — 38,9 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Заместитель генерального директора по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов ПАО «Татнефть». Избирался в Госсовет по Лениногорскому одномандатному округу. Член партии и фракции «Единая Россия». Состоит в парламентском комитете по государственному строительству и местному самоуправлению.

Доход депутата: 38,6 млн руб. (вырос в 2,5 раза — с 15,8млн руб.)

Доход супруги: 317 тыс. руб. (сократился на 41% — с 538,1 тыс. руб.)

Семейная недвижимость: в России два земельных участка общей площадью 1,4 тыс. кв. м, жилой дом (350 кв. м), три квартиры (107,4 кв. м, 53,2 кв. м и 73,3 кв. м)

Автопарк: у депутата — Toyota Avensis (2005 год) и Lexus LX 570 (2016 год), у супруги — Lexus RX350 (2014 год)

18. Муслима Латыпова — 37,8 млн рублей

Муслима Латыпова — 37,8 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Владелица сети «Бахетле», генеральный директор ООО «Бахетле-1». Избиралась по списку «Единой России». Член комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству. В прошлом фигурировала в списке Forbes самых богатых женщин России.

Доход депутата: 38,8 млн руб. (за год сократился на 3% – с 37,8 млн руб.)

Недвижимость: в России два земельных участка общей площадью 3,2 тыс. кв. м, квартира (61,8 кв. м)

Автопарк: отсутствует

19. Фоат Валиев — 36,4 млн рублей

Фоат Валиев — 36,4 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Директор по инфраструктурному развитию ОАО «Алексеевскдорстрой». Избирался в Госсовет Татарстана по Алексеевскому одномандатному округу (включает Алексеевский, Алькеевский и Спасский районы). Состоит в партии и фракции «Единой России». Член парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам.

Доход депутата: 27,1 млн руб. (в сравнении с предыдущим годом сократился на 31% —с 39,1 млн руб.)

Доход супруги: 9,3 млн руб. (увеличился на 21% — с 7,7 млн руб.)

Семейная недвижимость: в России четыре земельных участка общей площадью 10,9 тыс. кв. м, два жилых дома (361,5 кв. м, 196,6 кв. м), квартира (62,2 кв. м), в пользовании супруги еще один земельный участок (651 кв. м)

Автопарк: нет

20. Азат Бикмурзин — 35,8 млн рублей

Азат Бикмурзин — 35,8 млн рублей

Законодательный орган: Госсовет Татарстана

Директор нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть», до февраля 2020 года был главой ПАО «Нижнекамскнефтехим». Избирался по Бызовскому одномандатному округу в Нижнекамске. Состоит в партии и фракции «Единой России». Член парламентского комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Доход депутата: 35,5 млн руб. (за год увеличился на 14% —с 31,1 млн руб.)

Доход супруги: 326,5 тыс. руб. (сократился вдвое — с 674,3 тыс. руб.)

Семейная недвижимость: в России три земельных участка общей площадью 1,5 тыс. кв. м, четыре жилых дома (1/4 от 767,1 кв. м, от 52,1 кв. м, 93,8 кв. и 44,7 кв. м), квартира (129,5 кв. м), гараж (72,5 кв. м), два нежилых помещения

Автопарк: у супруги Porsche Cayenne Diesel (2015 год)

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"