«Химки» снова ушли за сто

В центральном матче первого в 2021 году тура регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» принимал «Химки». Команды выдали красивый и в целом равный матч, набрав на двоих почти две сотни очков. Но все же чуть сильнее были гости. Возможно потому, что им победа была куда нужнее. «Химки», демонстрировавшие стабильную игру на протяжении всей встречи, победили со счетом 102:91 и идут в турнире седьмыми. «Локомотив-Кубань» остается на четвертом месте.

Нынешний сезон для «Химок» получается неожиданно трудным. В Евролиге команда одержала всего две победы в 17 матчах. В Единой лиге ВТБ в девяти встречах были добыты только четыре победы. «Для всех неожиданно ужасный сезон, я бы сказал. Таких результатов ничто не предвещало, никто такого не ждал» — заявил президент «Химок» Дмитрий Голубков «РИА Новости» на прошлой неделе. Но, по его словам, клуб все же не планировал новых серьезных изменений в тренерском штабе.

«Махать шашками можно всегда, и вы знаете, что мы это часто делали раньше.— сказал Дмитрий Голубков, — Сейчас стоит задача подсобрать силы, головы, и вылезти из этой ямы. Мы поменяли две трети тренерского штаба, пока останемся в таком составе. В Евролиге ситуация зашла уже очень далеко, а в Лиге ВТБ будем бороться, выжимать максимально те возможности, что имеем. Задача в том, чтобы команда вспомнила, что главное для нее – это спорт, победы, игра на максимальных возможностях».

Трудно сказать насколько критика со стороны президента клуба повлияла на настрой игроков «Химок», но так или иначе команда впервые за долгое время выдала игру, в которой трудно найти безусловные изъяны.

Да, при желании всегда можно найти, к чему придраться. Но надо учитывать, что идеальной игра ни у гостей, ни у хозяев получиться не могла в принципе. Все-таки силы соперников примерно равны.

Хотя поначалу казалось, пусть недолго, что роль первой скрипки в краснодарско-подмосковном противостоянии будут играть все же подопечные Евгения Пашутина, которым удался стартовый рывок 5:0. Да, «Локомотив-Кубань» не смог выставить на матч тот состав, который хотел бы — все еще не восстановились после травм Уилл Каммингс и Миндаугас Кузминскас, а главный большой краснодарцев Алан Уильямс, напомним, и вовсе выбыл на полгода. Но как напоминал до матча наставник «Химок» Римас Куртинайтис у железнодорожников все еще хватает сильных исполнителей, способных доставить массу проблем любому противнику. Речь в первую очередь об Джордане Кроуфорде, который, что и говорить, провел прекрасный матч, набрав 34 очка. В иной ситуации столь внушительного личного вклада Кроуфорда почти наверняка хватило бы для победы его команды. Но в воскресенье у «Химок» постоянно находились ответные меры (даже с запасом), на все сложности которые перед ними ставили хозяева.

Описывать ход самого матча – занятие неблагодарное. Слишком близко друг к другу шли команды, слишком много было достойных упоминания эпизодов.

Но что бросалось в глаза, так это способность «Химок», довольно быстро оправившихся после стартового натиска соперника, постоянно оставаться хотя бы на полшага впереди.

Ключевое слово тут – постоянно. Ведь в нынешнем сезоне у команды Куртинайтиса уже была куча игр, по ходу которых она играла хорошо. Проблема в том, что длилось это не 40 минут, как должно быть, а меньше. В результате не одну и не две победы Алексей Швед и K упускали вдруг, на какие-то минуты, словно забывая как играть в баскетбол. К слову в тех случаях, когда «Химки» все держали концентрацию на протяжении всего матча, получалось очень неплохо. Как в выигранных матчах против ЦСКА (в Единой лиге ВТБ) или «Зенита» (в Евролиге).

В этот раз ничего подобного не случилось. Искать причину этого в чьих-то индивидуальных действиях, видимо, не стоит. Хотя, разумеется, хочется отметить Шведа с его 30 очками и дюжиной передач (правильнее, наверное, говорить о связке Шведа и Девина Букера, которая принесла «Химкам» ровно половину всех очков). Но и Швед, и Букер, равно как и Джордан Мики, Егор Вяльцев, Вячеслав Зайцев уже выдавали сильные игры в сезоне. Но чаще всего каждый из них по отдельности. А в целостную картину их игра, складывалась не часто. В воскресенье сложилась, что принесло «Химкам» победу со счетом 102:91. К слову химчане уже во втором подряд матче Единой лиги ВТБ преодолели отметку в 100 очков.

«Очень рад, что выиграли и начали новый год с победы, так как прошлый год получился для нас неудачным. Мы понимаем всю реальность: ''Локомотив'' не собрал всю команду, и сейчас у них такие же проблемы, какие были у нас в первой половине сезона. Тем не менее, победа есть победа, а тем более на выезде над такой командой, как ''Локомотив'', и это хорошее достижение»,— отметил после матча Римас Куртинайтис.

Добавим, что в воскресенье свои матчи проводили и другие топовые команды лиги. Впрочем, встречались они с представителями второго эшелона и особых проблем не испытали. Так «Зенит» в гостях со счетом 85:67 обыграл «Енисей» и по-прежнему уверенно занимает первое место. ЦСКА, тоже в гостях, был сильнее открытия первой половины сезона «Нижнего Новгорода» (83:63) и, наконец, подвинул нижегородцев со второго места на третье. Ну а УНИКС дома обыграл «Автодор» со счетом 94:65 и поднялся на пятое место.

Арнольд Кабанов