В Москве построят первый в мире крытый центр для серфинга

Первый в мире крытый центр для занятий серфингом планируется построить в Москве в 2023 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Построить его планируется на западе столицы, в Хорошево-Мневниках.

«В 2023 году планируем построить в Хорошево-Мневниках первый в мире крытый центр для занятий серфингом. В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет»,— написал господин Собянин в «ВКонтакте». По его словам, генератор волн планируется сконструировать так, чтобы одновременно в бассейне могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки.