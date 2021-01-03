Роспотребнадзор: решение о снятии ограничений после прививки от COVID-19 требует проработки

Снятие ограничений для привившихся от COVID-19 после введения паспорта вакцинации возможно только с учетом данных о том, как долго будет сохраняться иммунитет, заявили в Роспотребнадзоре.

«Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространенной практикой. Вместе с тем вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора, которое опубликовано в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Наличие антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации, заявили в ведомстве. Переболевшим COVID-19 также следует сделать прививку для укрепления иммунитета. «Сам факт перенесенной инфекции и наличие антител к возбудителю не являются противопоказаниями к прививке. Вакцинация будет способствовать укреплению иммунитета»,— сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России привито от коронавируса более 800 тыс. человек. Сейчас в стране зарегистрировано две вакцины от коронавируса — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Вакцинация началась в Москве с 5 декабря, с 15 декабря — во всех регионах.

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