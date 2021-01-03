Сборная России заплатит штраф за нарушение масочного режима на «Тур де Ски»

Сборная России по лыжным гонкам оштрафована на 250 швейцарских франков (около €230) за нарушение масочного режима на «Тур де Ски», сообщил представитель жюри соревнований Юсси Прюкяри.

«Мы назначили штрафы по трем делам. Это случаи, когда люди не следовали директивам организаторов. Использование средств индивидуальной защиты лица обязательно даже в тренировочных зонах во время соревнований. Речь идет о лидерах сборных Швеции, России и Франции. Мы штрафуем страны, а не отдельных лиц. Сумма — 250 швейцарских франков»,— приводит Expressen заявление Юсси Прюкари.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) может оштрафовать или лишить аккредитации «Тур де Ски» российских лыжниц Наталью Непряеву и Юлию Ступак из-за нарушения масочного режима на соревнованиях. По данным Expressen, FIS собирает доказательства нарушений масочного режима. В материале говорилось, что Наталья Непряева не носила маску, когда покидала арену в швейцарском Валь-Мюстаире, а Юлия Ступак — во время интервью.