Вторая по капитализации криптовалюта обновила максимум с мая 2018 года

Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum выросла почти на 830% с марта 2020 года. В воскресенье, 3 января, курс Ethereum на криптобирже Binance впервые с мая 2018 года превысил $825.

Есть несколько причин, которые могли повлиять на укрепление актива, сообщает РБК. Одной из главных называется запуск нулевой фазы сети Ethereum 2.0. Это означает, что инвесторы, отправившие свои монеты на специальный депозитный контракт, будут получать за это вознаграждение.

Другой позитивный фактор — это объявление Чикагской товарной биржи о запуске фьючерсов на Ethereum. Также влияние могло оказать добавление Ethereum, биткойна, Bitcoin Cash и Litecoin в платежную систему PayPal.

Рекорды бьет и самая популярная криптовалюта биткойн, его стоимость превысила $34 тыс.

О колебаниях курсов криптовалют читайте в публикации “Ъ” «Эфир легок на подъем».