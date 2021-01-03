В ДТП в Туве погибли восемь человек

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Туве погибли восемь человек. ДТП произошло в Улуг-Хемском районе.

«Столкнулись два переполненных легковых автомобиля местных жителей, направлявшихся в гости в соседние села»,— сообщил источник «Интерфакса». Он добавил, что три человека госпитализированы в тяжелом состоянии. В межмуниципальном отделе МВД РФ «Улуг-Хемский» агентству сообщили, что погибли, по предварительным данным, семь человек.

«У нас имеется информация, что семеро погибли. Пострадали двое»,— сказал собеседник агентства.

Среди погибших — оба водителя, передает ТАСС. «В момент ДТП в обоих транспортных средствах находилось по пять человек, предварительно оба водителя погибли»,— сказали агентству в тувинском МВД.

«На месте ДТП скончались семь человек, один участник дорожного движения скончался при доставлении в медицинское учреждение, еще двое пострадавших госпитализированы»,— сообщили «РИА Новости» в МВД республики.