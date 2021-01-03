Россияне заплатили 13 млрд руб. автомобильных штрафов за неполный 2020 год

За 11 месяцев прошлого года судебные приставы взыскали почти 13 млрд руб. за штрафы ГИБДД, сообщил «РИА Новости» замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков.

«В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2020 года взыскано 12,9 млрд руб. административных штрафов Госавтоинспекции»,— сказал он.

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Дмитрий Желудков отметил, что всего постановлений Госавтоинспекции, по которым возбуждены исполнительные производства, было на 18,5 млрд руб. Это на 700 млн меньше, чем за 11 месяцев 2019 года.

Напомним, в Москве в конце 2020 года начали рассылать штрафы с камер за разговор по телефону и непристегнутый ремень безопасности. Запуск новой системы был запланирован на ноябрь, но переносился по инициативе МВД из-за рисков вынесения ошибочных штрафов.

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