Вандалы испортили дома лидеров демократов и республиканцев в Конгрессе

Дома лидеров Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США пострадали от рук вандалов, передает NBC. Атака связана с тем, что Конгресс не может согласовать решение по прямым выплатам американцам в качестве меры поддержки.

На двери лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла в Луисвилле (штат Кентукки) написали, что он убивает бедных. Ему также задали вопрос, почему им не пришли положенные деньги. Республиканец отметил, что поддерживает мирный протест, но «вандализму и политике запугивания не место в нашем обществе».

NEW THIS MORNING: The home of ?@senatemajldr? was vandalized. Messages in red and white spray paint are covering the front porch area. The rest of the home appears to be untouched. ??@WDRBNews? pic.twitter.com/pBa1Kq8kqe