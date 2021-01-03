Вандалы испортили дома лидеров демократов и республиканцев в Конгрессе

Дома лидеров Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США пострадали от рук вандалов, передает NBC. Атака связана с тем, что Конгресс не может согласовать решение по прямым выплатам американцам в качестве меры поддержки.

На двери лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла в Луисвилле (штат Кентукки) написали, что он убивает бедных. Ему также задали вопрос, почему им не пришли положенные деньги. Республиканец отметил, что поддерживает мирный протест, но «вандализму и политике запугивания не место в нашем обществе».

NEW THIS MORNING: The home of ?@senatemajldr? was vandalized. Messages in red and white spray paint are covering the front porch area. The rest of the home appears to be untouched. ??@WDRBNews? pic.twitter.com/pBa1Kq8kqe — Grace Hayba (@GraceHayba) January 2, 2021

На воротах дома спикера Палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси в Сан-Франциско (штат Калифорния) написали требование об отмене арендной платы. Под воротами разлили искусственную кровь и положили перед ними свиную голову.

Nancy Pelosi's house was vandalized with $2k crossed-out and "Cancel Rent! We want everything!" ?? pic.twitter.com/gS7tSPJQ3x — Tamburlaine (@tamburlaine01) January 1, 2021

Президент Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год в объеме $2,3 трлн 28 декабря. Он включает в себя пакет мер поддержки населения и экономики на $900 млрд в связи с пандемией коронавируса. Однако глава государства при этом потребовал, чтобы выплаты гражданам были увеличены с $600 до $2 тыс. Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение выплат гражданам, однако Сенат заблокировал это решение. Республиканцы требуют, чтобы увеличение выплат проходило вместе с реформированием раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций и с созданием комиссии по расследованию нарушений на выборах.

Подробнее о позиции президента — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не сдался, но все подписал».