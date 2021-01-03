Финляндия обыграла Швецию в 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Швеции в 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею. Матч, который проходил в Канаде, закончился со счетом 3:2.

Шайбы забросили: Хенри Никканен (26), Антон Лунделл (52), Рони Хирвонен (60) — Лукас Рэймонд (15) и Эльмер Седерблом (17). Пока неизвестно, кто будет соперником Финляндии в полуфинале.

Россия также вышла в 1/2 финала чемпионата мира. 2 января она обыграла Германию со счетом 2:1. Пока еще не определились полуфиналисты в матчах США — Словакия, Канада — Чехия.

Подробнее о матче России с Германией — в материале “Ъ” «"Молодежка" не нашла легких путей».