Во Франции задержаны двое предполагаемых организаторов масштабной рейв-вечеринки

Во Франции в коммуне Льерон задержаны семь человек, в том числе два предполагаемых организатора масштабной рейв-вечеринки, сообщает радиостанция France Bleu.

По данным прокуратуры города Ренн, предполагаемых организаторов задержали в 15:00 (17:00 мск) в коммуне Иффандик. Они родились в 1998 году, судимы ранее не были. У задержанных изъяли предположительную выручку за билеты на рейв, звуковое оборудование и наркотики.

Полиция ведет расследование по фактам незаконной организации вечеринки на фоне действия эпидемиологических ограничений, незаконного занятия чужой территории, умышленного применения насилия в отношении правоохранителей и по ряду других эпизодов. Прокурор Ренна Филипп Астрюк заявил, что наказание по вышеуказанным нарушениям может составить до 10 лет лишения свободы.

Рейв-вечеринка была организована в заброшенных ангарах в коммуне Льерон с целью празднования Нового года. На нее съехались около 2,5 тыс. человек. Жандармы пытались разогнать присутствовавших, но их забросали бутылками. Участники вечеринки также подожгли автомобиль жандармерии.

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