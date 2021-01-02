В Татарстане от коронавируса умер 40-летний мужчина

Минздрав Татарстана сообщил о смерти от коронавирусной инфекции мужчины 1980 года рождения, а также двух женщин 1978 и 1941 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечает министерство.

В результате по состоянию на 2 января в республике зарегистрировано 192 случая смерти.

Как сообщал «Ъ-Казань», за число случаев COVID-19 в сутки в Татарстане снизилось до 85. Всего на 2 января в Татарстане зарегистрировано 13 460 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 10 758 человек, в том числе 20 — за минувшие сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"