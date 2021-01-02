Число случаев COVID-19 в сутки в Татарстане снизилось до 85

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 85 новых случаев COVID-19 против 91 — накануне. Об этом сообщил региональный минздрав.

Госпитализированы 31 человек, 54 — получают лечение на дому. Среди них двое несовершеннолетних, 34 – старше 60 лет.

В Казани зафиксированы 34 случая заражения, в Набережных Челнах – 11, в Нижнекамском районе – 6, в Зеленодольском районе – 4, еще в 20 районах Татарстана — по 1-3 случая.

Всего на 2 января в Татарстане зарегистрировано 13 460 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 10 758 человек, в том числе 20 — за минувшие сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"