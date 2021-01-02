Траты россиян в Новый год выросли на 20%

В канун Нового года и в саму новогоднюю ночь клиенты эквайринга Сбербанка совершили 94 млн операций на 70 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на зампреда правления банка Кирилла Царева. Объем трат вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Подсчеты велись с 31 декабря до 9:00 1 января.

Количество операций выросло на 24%. Число покупок через интернет выросло за год на 45% до 11,6 млн операций. При этом из-за закрытия границ количество покупок в зарубежных магазинах сократилось почти в четыре раза.

В указанный период клиенты Сбербанка совершили более 23 млн денежных переводов и 15 млн платежей. Рост по количеству переводов по сравнению с прошлым Новым годом составил 8,8%, количество платежей выросло на 1,5%. Также клиенты банка сделали через интернет более 500 тыс. заказов на доставку еды из ресторанов и супермаркетов — в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.