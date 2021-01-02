Водителей предупредили о гололедице в Москве

В Москве до вечера субботы, 2 января, ожидается гололед и гололедица, сообщило управление МЧС по столице. Спасатели рекомендовали водителям избегать внезапных маневров на дорогах.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 21:00 1 января с сохранением до 21:00 2 января местами по Москве ожидается гололед, гололедица»,— сообщило МЧС.

Из-за неблагоприятных погодных условий водителям рекомендовано снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать обгонов, перестроений, опережений.

Подробнее о погоде в Москве — в материале “Ъ” «Начало 2021 года будет оттепельным».