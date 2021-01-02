Мадуро заявил о планах венесуэльской оппозиции наладить контакт с Байденом

Представители венесуэльской оппозиции ищут лоббистов в США, чтобы наладить контакт с избранным американским президентом Джо Байденом, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он также выразил надежду, что смена власти в США поспособствует восстановлению диалога между Каракасом и Вашингтоном.

В интервью гостелеканалу Venezolana de Television господин Мадуро рассказал, что венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес нанял в Вашингтоне «две лоббистские компании, близкие к Демократической партии», чтобы они могли «продвигать интересы экстремистов Венесуэлы при новом правительстве Байдена». Президент Венесуэлы назвал упомянутого оппозиционера «вором и убийцей».

«Вы знаете, что политика США основана на лоббировании. Это даже законно... Теперь они (оппозиция.— “Ъ”) нанимают новых лоббистов, связанных с Байденом, связанных с новым госсекретарем (Энтони Блинкеном.— “Ъ”), назначенным Байденом. Мы собираемся дождаться 20 января, когда президент Джо Байден будет приведен к присяге… Посмотрим, исчезнет ли с уходом Трампа его вредоносная и экстремистская политика в отношении Венесуэлы»,— добавил Николас Мадуро.

Политический кризис в Венесуэле начался в январе 2019 года после инаугурации господина Мадуро на второй президентский срок. На фоне начавшихся по всей стране массовых протестов спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Более 50 государств, в том числе США, считают оппозиционера легитимным президентом Венесуэлы. В декабре 2020-го в стране прошли парламентские выборы, на которых победу одержали правящие социалисты. Ни оппозиция, ни власти ряда стран, в том числе США, легитимность голосования не признали.

О развитии ситуации в Венесуэле читайте в материале “Ъ” «Народ решил оставаться независимым, суверенным и свободным».