Глава Крыма предрек Украине потерю нескольких областей

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что из состава Украины могут выйти юго-восточные области. Такое мнение он высказал, комментируя шествие националистов, приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. Марш прошел в Киеве и других украинских городах 1 января.

«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни»,— написал господин Аксенов в «ВКонтакте». По его словам, Киев делает все возможное, «чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым».

Сергей Аксенов считает, что украинский нацизм стал инструментом «не только разрушения страны, но и полного подчинения Украины внешним игрокам». Он назвал шествия в честь Степана Бандеры «нацистским шабашем» и раскритиковал участников за несоблюдение мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.