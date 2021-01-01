В Киеве усилили меры безопасности из-за шествия националистов

Украинская полиция усилила меры безопасности в Киеве на фоне запланированного шествия. В городе вечером 1 января запланировано шествие националистов, приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

«Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности в центре Киева, где запланировано проведение шествия. Перед началом проведения мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов, а также будут сопровождать колонну по маршруту движения»,— говорится в сообщении Национальной полиции страны.

Организатор шествия — «Правый сектор» (запрещен в России). Подобные марши проходят в Киеве и других украинских городах каждый год 1 января.