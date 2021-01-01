В Турции выявили случаи заражения «британским» штаммом коронавируса

В Турции зарегистрировали не менее 15 случаев заражения штаммом коронавируса, который был ранее выявлен в Великобритании. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«В ходе проведенных исследований мутировавший вариант коронавируса был выявлен у 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании. Въезд на территорию Турции из этой страны временно приостановлен»,— написал глава Минздрава Турции в Twitter.

Ранее «британский» штамм обнаружили в некоторых странах Европы, Азии и Ближнего Востока, среди них Германия, США, Китай. Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. В России штамм пока не обнаружен, но власти страны также решили временно приостановить полеты.

О распространении мутации в мире — в материале “Ъ FM” «Британский штамм подбирается к России».