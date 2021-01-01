Калининградский телеканал расследует обрезанное изображение Путина

Во время новогоднего обращения президента на телеканале «Каскад» изображение Владимира Путина оказалось обрезано — на экране было видно только половину его лица. Телеканал объяснил это техническим сбоем и пообещал наказать виновных.

«Проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина 31 декабря на телеканале "Каскад" связано с техническим сбоем в оборудовании эфирной аппаратной. В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны»,— говорится в сообщении телеканала.

В 2020 году обращение президента стало самым продолжительным из всех подобных выступлений президента в 21 веке. Его продолжительность составила шесть минут. Ранее самым продолжительным было новогоднее выступление Владимира Путина в 2013 году — 4 минуты 30 секунд. Тогда президент поменял формат своего выступления, записав его в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения.