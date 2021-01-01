В Сочи вновь горит лесная подстилка

1 января в 2.03 в курортном селе Головинка Лазаревского района Сочи произошло очередное возгорание лесной подстилки. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, угрозы населенным пунктам нет. Площадь активного горения составляет 600 кв. м.

На месте работают 96 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС 37 человек 4 единицы техники. Организован штаб пожаротушения.

«Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», - отметили в пресс-службе ведомства.

Как писал "Ъ-Кубань", спасатели потушили ночной пожар у села Верхний Юрт в Сочи. 31 декабря в 9.35 спасателям удалось ликвидировать крупный природный пожар в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи.

Наталья Решетняк