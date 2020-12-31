Спасатели ликвидировали пожар в районе Ореховских водопадов в Сочи

Сегодня, 31 декабря, в 9.35 спасателям удалось ликвидировать крупный природный пожар в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи. Площадь, пройденная огнем, составила 6 га. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, информация о возгорании сухой растительности на указанном участке поступила на пульт дежурного 29 декабря в 23.25. Первые пожарные подразделения установили, что горит лесная подстилка в труднодоступной лесной местности на площади 300 кв. м. К тушению огня были привлечены 23 человека и шесть единиц техники. Позже МЧС усилило группировку. В тушении были задействованы 100 человек личного состава и вертолеты Ка-32 и Ми-8.

Наталья Решетняк