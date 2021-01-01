Спасатели потушили ночной пожар у села Верхний Юрт в Сочи

Более четырех часов спасатели тушили очередной природный пожар в Сочи. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, 1 января в 0.22 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на горе рядом с селом Верхний Юрт в Хостинском районе Сочи.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит лесная подстилка. Площадь возгорания по кромке составила 500 кв. м.

В тушении пожара задействовали 36 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 28 человек и семь единиц техники. В 2.10 возгорание локализовали, в 5 утра ликвидировали.

Как писал "Ъ-Кубань", 31 декабря в 9.35 спасателям удалось ликвидировать крупный природный пожар в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи.

Наталья Решетняк