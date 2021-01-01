Скончались два доктора наук, преподававшие в Воронежском университете

30-31 декабря скончались два доктора наук — сотрудники Воронежского государственного университета (ВГУ). Об этом сообщили в вузе.

30 декабря на 77-м году жизни скончался доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры математической физики и информационных технологий Борис Зон. Он поступил в ВГУ в 1961 году, был учеником Льва Рапопорта — основателя воронежской школы теоретической физики. Вместе с Львом Рапопортом и Николаем Манаковым написал монографию «Теория многофотонных процессов в атомах», ставшую первой в мире в сфере физики нелинейного взаимодействия лазерного излучения с веществом. В спектр научной деятельности Бориса Зона входили ядерная физика, физика взаимодействия лазерных полей с атомами, молекулами и конденсированными средами, нелинейная оптика, атомно-молекулярная спектроскопия. Более 30 лет заведовал кафедрой математической физики ВГУ.

А 31 декабря ушел из жизни декан математического факультета, заведующий кафедрой математического анализа, доктор физико-математических наук, профессор Александр Баев. Ему было 65 лет. В ВГУ он пришел студентом в 1972 году. После защиты кандидатской диссертации стал доцентом, работал заместителем декана по вечернему отделению вплоть до избрания на должность декана математического факультета в 2004 году. Затем Александр Баев трижды переизбирался на эту должность.

Олег Мухин