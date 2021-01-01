В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом

В Москве умер еще 71 пациент с COVID-19, передает «РИА Новости» сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в столице. Общее число смертей достигло 11 280. С 15 ноября в городе регистрируют от 71 до 77 смертей, накануне умерли 73 человека.

Всего в Москве зарегистрировано 809 тыс. заражений (+6,6 тыс. за сутки). Выздоровели 627 тыс. пациентов. В России выявлено 3,1 млн случаев заражения. Умерли 57 тыс., выздоровели 2,5 млн человек.

Как российские регионы боролись с коронавирусом в 2020 году — в материале “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».