В 2021 году в Прикамье начнут запуск единой транспортной карты «Тройка»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор ООО «СберТройка» Валерия Матюхина подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, в рамках соглашения стороны будут запускать единую платежную карту «Тройка» в Прикамье. «Карта «Тройка» - это не просто безналичная система оплаты проезда – это программный продукт, необходимый для устойчивой работы общественного транспорта города», - отметил Дмитрий Махонин.

Единая карта «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте будет внедряться на территории Перми и края в 2021 году. Действующие сегодня транспортные карты продолжат работать, далее будет проработан вопрос интеграции систем.

По словам Валерии Матюхиной, карта «Тройка» действует уже в Москве и Туле, а также тестируется в Московской области. В Пермском крае тестирование единой платежной карты планируется начать в первой половине следующего года.

Жители Прикамья смогут пользоваться картой «Тройкой» как в городском, так и в пригородном транспорте: на муниципальных, межмуниципальных и региональных маршрутах. Кроме того, у прикамцев будет возможность использовать карту в городах, где уже внедрена аналогичная система: Москва, Московская область. В крае появится единая платформа для интеграции автоматизированных информационных систем и предоставления транспортных сервисов пассажирам и перевозчикам.

Отметим, карта «Тройка» – специальная единая транспортная карта, разработанная для облегчения оплаты за проезд. Она избавляет от необходимости использования бумажных билетов. Помимо удобной системы тарификации, позволяющей значительно сэкономить, платежную систему можно быстро пополнять, она имеет свою программу лояльности, действует во всех видах транспорта и прочее.