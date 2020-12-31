Российский лыжник сдал положительный тест на COVID-19 на соревнованиях в Германии

Российский прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев сдал положительный тест на коронавирус перед этапом «Турне четырех трамплинов» в Германии. Спортсмена отправили на карантин, симптомов заболевания у него нет.

О положительном тесте одного из участников соревнований сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS) в Twitter. Имя спортсмена не называлось, но уточнялось, что он россиянин. FIS заявила, что вместе с ним на карантин отправили троих представителей его команды.

Заразившимся COVID-19 оказался лыжник Данил Садреев, рассказал «РИА Новости» президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский. По его словам, лыжник «чувствует себя хорошо». Федерация хочет провести для него повторный тест, если вирус подтвердится, то спортсмен останется на карантине минимум на семь дней.

«Стараемся организовать повторный тест для Данила, возможно, первый был ложноположительный… Если будет отрицательный тест, то не исключено, что его отпустят раньше. Пока не могу точно сказать, тренеры ведут переговоры с организаторами и представителями FIS»,— пояснил господин Дубровский.