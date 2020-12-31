Молдавия продлила контракт на поставку газа из России

Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на транзит и поставку газа из России до конца 2021 года, сообщили в компании «Молдовагаз».

«Действующие контракты на транзит и поставку природного газа в Республику Молдова со стороны "Газпром" продлены на один год»,— говорится в сообщении. Соответствующие документы одобрены на заседании наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке.

В декабре 2019 года Молдавия и «Газпром» также подписывали соглашение о продлении на год договора о поставках газа. Тогда стороны продлили контракт на транзит газа через территорию Молдавии.

Подробнее о газовых переговорах — в публикации “Ъ” «Россия берет Молдавию на поддержание».