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Прожиточный минимум за 2020 год может составить 11 301 руб.

Минтруд России провел предварительный расчет прожиточного минимума (ПМ) за 2020 год, он составит 11 301 руб. Для трудоспособного населения он будет 12 223 руб., для пенсионеров — 9299 руб., для детей — 11 203 руб.

ПМ в 2021 году составит 11 653 руб., трудоспособного населения — 12 702 руб., для детей — 11 303 руб., для пенсионеров — 10 022 руб.

«Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до 3 лет в рамках нацпроекта "Демография", выплаты на детей от 3 до 7 лет, многие региональные меры поддержки»,— сообщили в министерстве.

Напомним, с 2021 года минимальный размер оплаты труда и ПМ будут рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода, то есть среднего дохода работающего населения России. По новой схеме ПМ на очередной год должен составить 44,2% от медианного дохода в стране (11 653 руб., +3% по сравнению с прошлым годом).

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