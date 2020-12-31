Губернатор Дмитрий Миронов поздравил жителей Ярославской области с Новым годом

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Видеопоздравление главы региона размещено на официальной странице правительства области.

Губернатор отметил, что уходящий 2020 год был непростым. Впервые всем пришлось столкнуться с глобальным вызовом, которым стала пандемия коронавируса, оказавшая влияние на все сферы жизни.

«Нам пришлось перестраивать работу многих отраслей и в первую очередь здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, культуры. Правительство области, при поддержке федерального центра оказывало помощь малому и среднему бизнесу наиболее пострадавших отраслей. Общими усилиями мы смогли взять ситуацию под контроль. И сегодня я хочу поблагодарить ярославцев, внесших вклад в дело борьбы с пандемией: медиков, социальных работников, предпринимателей, волонтеров, всех, кто лечит больных, обеспечивает людей продуктами и лекарствами. Спасибо вам, друзья!»,— сказал господин Миронов.

Губернатор рассказал, что несмотря на проблемы, вызванные пандемией, регион продолжал развиваться. Работали предприятия различных сфер. Глава региона поделился планами на предстоящий 2021 год.

«У нас с вами много важных планов. Мы начали строительство в Ярославле крупного волейбольного центра. Уже возведен новый корпус онкологической больницы, предстоит его отделка и оснащение. Региону доверено провести ряд крупных спортивных международных турниров. Продолжится строительство дорог и благоустройство населенных пунктов. Давайте будем работать над воплощением намеченного. Уверен, у нас все получится!»,— отметил губернатор.

Особые поздравления губернатор передал тем, кто в праздничные дни будет выполнять свой профессиональный долг: дежурить в больницах и на предприятиях, охранять правопорядок и безопасность страны и граждан.

«Уважаемые ярославцы, я желаю всем здоровья, благополучия и удачи! Пусть в Новом году в ваших семьях царят мир и согласие. Пусть ваши дети и внуки радуют вас своими успехами. Пусть мирным и солнечным будет небо над головой. С Новым 2021 годом вас, дорогие друзья!»,— сказал Дмитрий Миронов.

Антон Антонов