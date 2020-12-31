Ювелиры просят на год отложить маркировку драгоценностей

Гильдия ювелиров России попросила отложить до 2022 года введение обязательной маркировки ювелирных изделий, которую планируется ввести с 1 января 2021-го. Как считают в организации, из-за обязательной маркировки может остановиться оборот драгоценностей, что приведет к убыткам. Обращение на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова подписали председатель совета Гильдии ювелиров Флун Гумеров и гендиректор Эдуард Уткин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо.

Как отмечается в обращении, Минэкономики дало отрицательный отзыв на законопроект Минфина о введении обязательной маркировки. Минэкономики обращало внимание на избыточные административные ограничения и обязанности для предпринимателей, также ведомство опасалось необоснованных расходов для участников рынка.

В Гильдии ювелиров в целом поддержали создание ГИИС ДМДК (системы для информации о происхождении и обращении драгметаллов и драгкамней и изделий из них), но заявили, что имеют «серьезные разногласия с регулятором по обоснованности и верности» выбранного способа маркировки — лазером на поверхности ювелирных изделий. «Такое решение участники рынка считают чрезмерно сложным для внедрения и эксплуатации, излишне затратным и создающим дополнительную нагрузку для предпринимателей»,— говорится в письме.

Как поясняют в гильдии, розничные торговые сети должны будут нанести маркировку на все старые товары, для чего их нужно снять с продажи, оставив пустыми прилавки магазинов. Кроме того, вырастет срок опробования и клеймения продукции, что «означает замораживание оборотного капитала», подчеркивают ювелиры. Они считают выбранный Минфином подход дискриминационным, а усиление госконтроля за оборотом ювелирных изделий — труднообъяснимым. В гильдии напомнили, что участники рынка уже состоят на специальном учете регуляторов (Федеральной пробирной палаты и Федеральной службы по финансовому мониторингу).

Гильдия ювелиров предложила запустить в следующем году систему отслеживания, но маркировать не сами ювелирные изделия, а бирки и другие материальные носители, сопровождая их цифровой фотографией изделия.

О том, как вводился эксперимент по маркировке ювелирных изделий, читайте в материале “Ъ FM”.