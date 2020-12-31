«Рубин» начнет вторую часть сезона РПЛ 28 февраля

Казанский «Рубин» начнет вторую часть сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 28 февраля. Об этом говорится в сообщении лиги.

В этот день команда Леонида Слуцкого сыграет со «Спартаком» в Москве. Матч начнется в 14:00 по местному времени. 8 марта казанцы сыграют дома с «Зенитом». Игра стартует в 16:30.

14 марта «Рубин» встретится в гостях с «Уфой». Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Команда Леонида Слуцкого закончила год на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В 19 играх «Рубин» набрал 28 очков.

"Ъ-Казань"