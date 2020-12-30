МЧС увеличило группировку для тушения ландшафтных пожаров под Туапсе и Сочи

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Группировка, участвующая в тушении ландшафтных пожаров на территории Туапсинского района и Сочи, была увеличена и сейчас составляет 324 человека и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России 125 человек и 23 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным МЧС, на данный момент три возгорания лесной подстилки действуют на территории Туапсинского района и одно в Сочи.

В тушении природных пожаров задействованы вертолеты Ка-32 и Ми-8. По состоянию на 14.50, авиация МЧС произвела 26 сбросов по 5 т (в Сочи - 12 сбросов, в Туапсинском районе - 14).

Угрозы населенным пунктам нет. На месте организован штаб пожаротушения. В Туапсинский район направлен сводная группа дознавателей краевого ГУ МЧС РФ для установления причин пожаров.

Как писал "Ъ-Кубань", ночью 29 ноября в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи загорелась лесная подстилка в труднодоступной лесной местности на площади 300 кв. м.

Наталья Решетняк