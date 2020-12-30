Спасатели ликвидируют лесной пожар в районе Ореховских водопадов в Сочи

Информация об очередном загорании лесной растительности на черноморском побережье поступила на пульт дежурного вчера, 29 декабря, в 23:25. ЧП случилось в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, первые пожарные подразделения установили, что горит лесная подстилка в труднодоступной лесной местности на площади 300 кв. м. Подъезда к месту пожара нет. К тушению огня привлечены 23 человека и шесть единиц техники. На место была направлена оперативно группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что во вторник, 29 декабря, пожарным за восемь часов удалось потушить ландшафтный пожар в Туапсинском районе. Происходило горение лесной подстилки на площади 10 га на территории Пшиского лесничества. К тушению пожара привлекалось 106 человек и 15 единиц техники.

Дмитрий Михеенко