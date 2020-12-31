Правительство разрешило переносить купленные по программе кэшбэка туры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее переносить купленные по программе кэшбэка туры по России. Сделать это можно, если в месте отдыха или регионе проживания туриста объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Туры можно перенести на любую дату до 31 декабря 2021 года в соответствии с допсоглашением.

«Решение связано с тем, что из-за введения новых ограничительных мер в регионах многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Граждане опасались возможного запрета на поездки и аннуляции путевок»,— говорится на сайте правительства. Точный срок переноса определяется дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, сформировавшим туристическую услугу.

Правительство объявило о программе туристического кэшбэка в конце июля. На первом этапе можно было вернуть за тур, купленный с 20 по 28 августа, от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Потом программа была продлена. На втором этапе, с 15 октября по 5 декабря, туристам возвращали 20% стоимости путешествия по стране, но не более 20 тыс. руб.

Вчера, 30 декабря, Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ опубликовал результаты опроса, согласно которым только 5% туристов участвовали в программе кэшбэка за поездки по России.

Подробнее о программе кэшбэка — в материале “Ъ” «Туристам доплатят за Россию».