ВШЭ: большинство туристов не воспользовались кешбэком за поездки по России

В программе туристического кешбэка за поездки поучаствовало только 5% туристов, сообщает РБК со ссылкой на опрос Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. Самая популярная причина — гражданин не пользуется картой «Мир». Оплата этой картой была обязательным условием.

Почему россияне не воспользовались кешбэком:

не пользуются картой «Мир» — 28%,

отсутствовало подходящее место отдыха по программе — 26%,

не знали о программе — 21%,

не нашли подходящего места проживания — 16%,

было сложно зарегистрироваться в программе — 10%.

Опрос проводился онлайн с 21 ноября по 11 декабря 2020 года методом поточной выборки. Всего было опрошено более 2 тыс. человек.

Правительство объявило о программе туристического кешбэка в конце июля. На первом этапе можно было вернуть за тур, купленный с 20 по 28 августа, от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Потом программа была продлена. На втором этапе, с 15 октября по 5 декабря, туристам возвращали 20% стоимости путешествия по стране, но не более 20 тыс. руб.

Подробнее о кэшбэке за поездки по стране читайте в публикации “Ъ” «Туристам доплатят за Россию».