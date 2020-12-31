04 января, понедельник
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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В ярославском электротранспорте устанавливают навигационную систему

В ярославском общественном электротранспорте началась модернизация навигационной системы, сообщили в пресс-службе мэрии города. На сегодняшний день приборы установлены в 62 транспортных средствах, еще в 118 установят до конца января 2021 года.

Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский пояснил, что новая навигационная система помогает отслеживать движение транспорта по маршруту и соблюдение расписания.

«Отличительной особенностью новых бортовых навигаторов является встроенная видеосистема, которая позволяет подключать к устройству видеокамеры и выводить изображение с них на цветной дисплей высокого разрешения в режиме реального времени»,— отметил господин Волканевский.

В пресс-службе добавили, что видеокамеры могут размещаться как внутри, так и снаружи транспортного средства. Дисплей отображает расписание и соблюдение графика движения, текстовые сообщения от диспетчера, диагностические сообщения, а также обеспечивает автоматическое объявление названий остановок по координатам спутниковой навигационной системы через штатную аудиосистему транспортного средства.

Дарья Сабаева


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