В ярославском электротранспорте устанавливают навигационную систему

В ярославском общественном электротранспорте началась модернизация навигационной системы, сообщили в пресс-службе мэрии города. На сегодняшний день приборы установлены в 62 транспортных средствах, еще в 118 установят до конца января 2021 года.

Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский пояснил, что новая навигационная система помогает отслеживать движение транспорта по маршруту и соблюдение расписания.

«Отличительной особенностью новых бортовых навигаторов является встроенная видеосистема, которая позволяет подключать к устройству видеокамеры и выводить изображение с них на цветной дисплей высокого разрешения в режиме реального времени»,— отметил господин Волканевский.

В пресс-службе добавили, что видеокамеры могут размещаться как внутри, так и снаружи транспортного средства. Дисплей отображает расписание и соблюдение графика движения, текстовые сообщения от диспетчера, диагностические сообщения, а также обеспечивает автоматическое объявление названий остановок по координатам спутниковой навигационной системы через штатную аудиосистему транспортного средства.

Дарья Сабаева