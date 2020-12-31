Россия обыграла Швецию в матче молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в матче группового этапа молодежного чемпионата мира в канадском Эдмонтоне. Матч завершился со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3). Шайбы забросили Егор Афанасьев (7), Родион Амиров (19), Кирилл Кирсанов (49), Марат Хуснутдинов (64) — Арвид Костмар (14), Александер Хольц (35), Ноэль Гунлер (59).

В предыдущем матче турнира сборная России победила Австрию со счетом 7:1. Перед этим Россия проиграла Чехии (0:2) и победила команду США (5:3). По итогам группового этапа сборная России набирает восемь очков.

О победе России в заключительном матче на групповом этапе МЧМ — в материале “Ъ” «Сборная России закончила сагу».