Сборная России закончила сагу

Сборная России одержала победу в своем заключительном матче на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Эдмонтоне. В четверг рано утром по московскому времени она взяла верх над шведами — 4:3. Решающую шайбу в овертайме забросил Марат Хуснутдинов. Таким образом, россияне набрали восемь очков и гарантировали себе как минимум второе место в группе, а это означает, что в четвертьфинале они встретятся либо с немцами, либо со словаками.

Для сборной России матч со шведами носил во многом определяющий характер, несмотря на то что задачу-минимум она уже решила и досрочно обеспечила себе участие в play-off, с которого, собственно, по большому счету и начинается настоящий чемпионат мира. Но, скажем, победа в основное время выводила отечественную «молодежку» на первое место в группе, сулившее ей относительно спокойный четвертьфинал, тогда как поражение было чревато серьезными последствиями, в том числе перспективой преждевременно пересечься с канадцами, которые считаются главными фаворитами первенства. Да и ранняя встреча с традиционно неудобной финской командой также вряд ли входила в планы Игоря Ларионова.

Главный тренер российской сборной понимал стратегическую важность последнего матча на предварительном этапе и называл его ключевым.

Однако эта игра должна была отчасти прояснить и другой важный вопрос — на что все-таки в действительности способна симпатичная ларионовская дружина, которая еще до чемпионата мира успела очаровать многих специалистов и получить восторженную прессу как на родине, так и за рубежом. Ведь после многообещающей победы над американцами — 5:3 — на старте турнира в Эдмонтоне последовало спускающее с небес на землю поражение от чехов — 0:2. Достаточно сказать, что те же «штатники» и шведы раскатали их как детей — 7:0 и 7:1 соответственно.

С австрийцами сборная России разобралась без сюрпризов — 7:1, но все же один период умудрилась аутсайдеру проиграть. Кстати, в противостоянии с США тоже не обошлось без спада в третьей двадцатиминутке, когда с 4:1 счет стал 4:3. Шведы на этом фоне просто пугали своей глобальной стабильностью. Перед встречей с российской командой их победная серия на групповых этапах молодежных чемпионатов мира составляла 54 матча и тянулась с 2006 года. А у россиян, к сожалению, травмировался еще и один из лидеров — нападающий Егор Чинахов.

Подопечные Ларионова настолько агрессивно начали матч, что сразу прижали соперника к воротам и вышли вперед.

Василий Подколзин устроил переполох на шведском пятаке, а Родион Амиров добил шайбу в сетку. Однако арбитры нашли основания отменить гол, посчитав, что Подколзин создал помеху вратарю, хотя в том эпизоде принимал активное участие и защитник «Тре крунур». Россияне не обратили внимания на судейское решение и продолжили атаковать. На восьмой минуте они забросили уже абсолютно чистую шайбу, когда Егор Афанасьев замкнул передачу Михаила Абрамова на пустой угол. Потом, правда, шведы отыгрались, использовав едва ли не единственный свой момент, а следом получили еще и большинство. Но концовку первого периода все-таки забрала сборная России. Подколзин заработал удаление, и его же звено реализовало численное преимущество. Капитан команды отдал пас на пустые ворота Амирову, и тот установил куда более справедливый результат на табло.

Ко второму периоду шведы уже вкатились в игру. Тем не менее ближе к взятию ворот по-прежнему были россияне. Егор Спиридонов после подправления попал в штангу. Могли также отличиться Максим Грошев и Абрамов. Но, как часто бывает в молодежном хоккее, неожиданно ситуация на льду перевернулась.

Артемий Князев схватил малый штраф, после чего команда угодила в колею, из которой не выбралась до конца этой двадцатиминутки.

Тот же Князев, отбыв наказание, очень быстро опять отправился на скамейку штрафников. Его партнеры вроде бы отбились, однако инициативой уже прочно завладела шведская сборная. В итоге Александер Хольц восстановил равновесие. Его первый бросок из убойной позиции Ярослав Аскаров отразил, но, оказавшись за лицевой линией, форвард наудачу метнул шайбу в российского вратаря, который пытался снова занять место в створе, и та отскочила от него в ворота. А потом судьи убрали на две минуты с площадки Амирова. Россияне опять выстояли, однако игра ушла. Во втором периоде шведы перебросали их более чем в два раза — 17:7. Да еще перед самым перерывом арбитры удалили Абрамова, который поддался на явную провокацию со стороны оппонента.

Впрочем, противник так и не сумел разыграть лишнего, а в равных составах скандинавы не имели столь заметного превосходства. Постепенно сборная России наладила атакующие действия. Ну а когда удалился Хольц, она снова реализовала численный перевес. И вновь преуспело звено Подколзина. Шайбу довели до защитника Кирилла Кирсанова, тот чуть сблизился с воротами и неберущимся кистевым броском, рикошетом от штанги, поразил цель.

А ведь до этого матча россияне неубедительно выглядели при розыгрыше большинства и забили всего один гол австрийцам.

Удержать минимальную разницу им не удалось, хотя в целом они грамотно оберегали счет. За две минуты до окончания третьего периода шведы сняли вратаря и пошли ва-банк. Сборная России самоотверженно держала оборону, но шальной рикошет от ноги Ноэля Гюнлера все-таки позволил «Тре крунур» избежать поражения в основное время.

Тут впору было вспомнить про чудо-серию шведской «молодежки» длиной в 54 матча. Между тем россиян явно не устраивало одно набранное очко при довольно высокой вероятности остаться на третьем месте, и в овертайме они сделали все возможное, чтобы вырвать победу. После того как Данил Башкиров упустил лучший момент в дополнительной пятиминутке, казалось, что командам придется выяснять отношения на буллитах. Но за 24 секунды до сирены шведам выписали штраф, и сборная России уложилась в этот крайне ограниченный лимит. Уже на флажке Марат Хуснутдинов здорово сработал под воротами и «закопал» шайбу, которую голкипер Йеспер Валльстедт отпустил после броска Амирова.

Россияне не только положили конец затянувшейся скандинавской саге, но и завоевали важнейшие два очка.

На данный момент они занимают первое место в группе с восемью баллами, при этом у шведов и американцев, имеющих по семь и шесть очков, впереди очная встреча. Такой расклад означает, что ниже второй позиции команда Ларионова не опустится. Так что в четвертьфинале ее соперником будет либо третья, либо четвертая сборная из противоположной группы, то есть или Германия, или Словакия.

Александр Ильин