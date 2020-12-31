Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Красноярске

В Красноярске продлили режим «черного неба», сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«До 2 января 2021 года на территории города сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,— говорится в сообщении. Объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

НМУ способствуют накоплению загрязняющих веществ. Режим «черного неба» ввели в Красноярске 26 декабря, 29 декабря его продлили. Региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало жителям ограничить время пребывания на улицах.

Екатерина Лукашевич