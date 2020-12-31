Власти Китая разрешили поставки вакцины Sinopharm

Власти Китая предоставили условное разрешение для регулярных поставок на рынок вакцины от коронавируса фармацевтической компании Sinopharm CNBG, сообщил заместитель главы Государственного управления по контролю за фармацевтической продукцией КНР Чэнь Шифэй. Эффективность этой вакцины оценивается на уровне 79,34%.

«Вчера вечером в соответствии с юридическими нормами была одобрена заявка CNBG на регистрацию разработанной ею вакцины. Таким образом, этот препарат получил условное разрешение и будет продаваться на рынке»,— сказал Чэнь Шифэй на пресс-конференции (цитата по ТАСС). В 2021 году планируется произвести до 1 млрд доз вакцины.

Ранее вакцина компании Sinopharm получила первое одобрение от иностранного государства — ОАЭ. Власти этой страны заявили, что удовлетворены предварительными результатами третьей фазы клинических испытаний.