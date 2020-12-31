При взрыве в Йемене погибли три сотрудника Красного Креста

Число погибших в результате взрыва в аэропорту Йемена сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) возросло до трех, еще трое получили ранения. Всего погибли более 22 человек, 50 получили ранения.

«Международный комитет Красного Креста глубоко опечален тем, что трое наших сотрудников погибли в результате взрыва в аэропорту Адена»,— сообщает МККК в Twitter.

Взрывы прогремели 30 декабря в аэропорту Адена в момент встречи членов нового правительства страны. После этого взрыв произошел возле дворца «Эль-Маашик», куда отправились члены правительства. Власти возложили ответственность за атаку на хуситское движение «Ансар Аллах».

Подробнее об атаках — в материале “Ъ” «Правительство Йемена чуть не взорвали».