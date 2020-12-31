Канада начнет требовать от авиапассажиров отрицательный тест на COVID-19

Авиапассажиры, направляющиеся в Канаду, должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сообщил глава МИД Франсуа-Филипп Шампань. Когда именно новое требование вступит в силу, он не уточнил.

«В качестве дополнительной меры по защите здоровья и безопасности канадцев правительство Канады вскоре будет требовать от авиапассажиров отрицательный результат на COVID-19 перед посадкой на международные рейсы в Канаду»,— написал господин Шампань в Twitter.

В Канаде с начала пандемии COVID-19 заразились более 568 тыс. человек, умерли более 15,4 тыс. На этой неделе в канадской провинции Онтарио выявили первые два случая заражения «британским» видом коронавируса, который считается более заразным. При этом заразившиеся не путешествовали в последнее время.

Подробнее о реакции стран на новый вид вируса — в материале “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».