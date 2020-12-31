Трамп продлил указ о санкциях против стран, которые на забирают из США своих граждан

Президент США Дональд Трамп продлил на неопределенный срок действие меморандума о возможности введения визовых санкций против стран, которые отказываются возвращать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии. Впервые документ был подписан 10 апреля и должен был действовать до 31 декабря 2020 года.

«Этот меморандум будет продолжать действовать до тех пор, пока президент не прекратит его действие»,— сообщается на сайте Белого дома.

США остаются лидером по числу заболеваний коронавирусом. В стране выявлено более 19,7 млн случаев заражений, умерли более 341 тыс. человек. Главный инфекционист США Энтони Фаучи прогнозирует рост заболеваемости после новогодних праздников. 14 декабря в США началась массовая вакцинация от COVID-19.

Подробнее о вакцинации в США — в материале “Ъ” «Соединенные шприцы Америки».