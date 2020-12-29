Главный инфекционист США не исключает ухудшения ситуации с коронавирусом после Нового года

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает «весьма вероятным» рост заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников. Он разделяет опасения избранного президента Джо Байдена, что ситуация ухудшится в ближайшие несколько недель.

«Весьма вероятно, что мы столкнемся с постсезонным, я имею в виду после Рождества, после Нового года, всплеском. Как я назвал это — всплеск после всплеска»,— сказал господин Фаучи CNN. По его словам, США находятся в критической точке. Главный инфекционист США считает, что для популяционного иммунитета нужно добиться устойчивости к вирусу у 80–85% населения.

В США зарегистрировано 19,3 млн заражений коронавирусом. Умерло около 335 тыс. человек. В США привито около 2 млн человек, в местах вакцинирования находится 10 млн доз препаратов.

О массовой прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».