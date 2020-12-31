В Омске создадут особую экономическую зону «Авангард»

Правительство постановило создать в Омске особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Авангард». В рамках ОЭЗ планируется реализация проектов в сфере нефтехимии. Уже заявлены четыре якорных инвестора с инвестициями свыше 23 млрд руб.

«Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Авангард" на территории муниципального образования городской округ Омск Омской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа»,— сказано в постановлении.

Ранее заместитель министра экономики Сергей Галкин сообщил, что ОЭЗ в Омске и Красноярске предполагают комплексное обновление и модернизацию сложившихся в советское время промышленных зон. По его словам, это позволит «запустить новые инвестиционные циклы».