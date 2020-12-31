Алжир заключил контракт на поставку вакцины «Спутник V»

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут поставлять в Алжир, сообщил официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер. Он не уточнил дату начала поставок и их объем. Общее число зараженных в Алжире превысило 99 тыс., более 2,7 тыс. умерли.

«Министр здравоохранения Алжира подтвердил, что был заключен контракт на приобретение вакцины от коронавируса с российской лабораторией. Алжирский Институт Пастера провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины "Спутник V", продолжаются переговоры с другими сторонами»,— сказал господин Бельхамир по итогам заседания правительства (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун поручил правительству определить, какая вакцина против COVID-19 из имеющихся на рынке будет использоваться в стране. Вакцинацию населения планируется начать в январе.

В декабре Гвинея на экспериментальной основе получила 60 доз российской вакцины. Препарат проверяют на людях старше 50 лет. О заключении контракта на поставку вакцины «Спутник V» также сообщили Боливия, Венесуэла, Аргентина, Сербия, Белоруссия, Мексика и Индия.