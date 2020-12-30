Гвинея получила первую партию вакцины «Спутник V»

Гвинея начала вакцинацию от COVID-19 на экспериментальной основе российской вакциной «Спутник V». Власти страны договорились о получении 60 доз вакцины, сообщил изданию Africa Guinee представитель агентства по вопросам санитарной безопасности Гвинеи Сори Кейра.

«Эти тесты проводятся на экспериментальной основе. По договоренности с российскими властями, которые уже начали вакцинацию у себя, правительство Гвинеи смогло получить 60 доз вакцин»,— сказал он.

В числе первых вакцину получил ответственный за дела президентской администрации, министр национальной обороны Мохамед Диане. По данным Africa Guinee, препарат в Гвинее сейчас проверяют на людях старше 50 лет. Также правительство тестирует и другие вакцины-кандидаты.

Ранее о заключении контракта на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. Российской вакциной также планируют прививаться в Аргентине, Сербии и Белоруссии и Боливии. РФПИ сообщал, что около 32 млн доз вакцины получит Мексика, 100 млн доз препарата произведут в Индии.

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