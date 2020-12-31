Бывшего посла Молдавии в России арестовали на 30 суток

Суд в Кишиневе арестовал бывшего посла Молдавии в России Андрея Негуцу на 30 суток, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Молдавии. Он признан обвиняемым по делу о перевозке анаболиков из Молдавии в Россию. Его задержали 28 декабря после допроса.

«В ходе допроса обвиняемый по-прежнему не признает своей вины. Он настаивает на прежних показаниях, которые дал в качестве подозреваемого»,— сообщила Генпрокуратура Молдавии.

6 декабря на молдавско-украинской границе был задержан микроавтобус посольства Молдавии в России. В автомобиле было около 360 кг анаболических стероидов на сумму более €100 тыс. 9 декабря правительство Молдавии отозвало Андрея Негуцу из России, новым послом стал экс-депутат Владимир Головатюк.

Подробнее о смене посла — в материале “Ъ” «Молдавия посла вразнос».